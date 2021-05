Intensive cares in Suriname vol • 'Groot deel arbeidsmigranten voorlopig niet gevaccineerd'

Honderdduizenden arbeidsmigranten die in Nederland werken en wonen maar niet ingeschreven staan bij de gemeente, komen voorlopig niet in aanmerking voor een coronavaccinatie. Dat melden Trouw en Platform voor Onderzoeksjournalistiek Investico op basis van navraag bij het ministerie van Volksgezondheid.

Veel migranten zijn niet opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP) die door gemeentes wordt bijgehouden. De uitnodiging voor vaccinatie verloopt via die administratie. Uit een schatting van twee jaar geleden blijkt dat het om minimaal 250.000 arbeidsmigranten gaat, meldt Trouw.

Een migrant die voor werk vier maanden of langer in Nederland verblijft, is verplicht zich in te schrijven in de BRP, maar dat gebeurt lang niet altijd. Zij blijven ongeregistreerd in Nederland en zijn dus voor instanties niet goed te bereiken. Volgens de plannen van het ministerie worden voorlopig alleen migranten geprikt die in de Basisregistratie Personen zijn opgenomen.

Artsen en virologen maken zich volgens de krant zorgen over deze groep, omdat zij extra kwetsbaar zijn voor corona. Vorig jaar raakten veel arbeidsmigranten besmet met het virus. Dat kwam onder meer doordat zij op de werkvloer onvoldoende afstand konden houden en woningen deelden.