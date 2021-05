Intensive cares in Suriname vol • Druk op Duitse corona-afdelingen neemt af

De capaciteit op de intensive cares in Suriname is bereikt. Van de 27 IC-bedden in het land zijn er momenteel 26 vol, zegt het ministerie van Volksgezondheid. Wat apparatuur betreft zouden er nog 20 bedden gecreëerd kunnen worden, maar er is onvoldoende personeel om die plekken te bemannen, schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws. Daarvoor zouden nog 60 verpleegkundigen nodig zijn.

In het land zijn zo'n 10.000 besmettingen bekend, op ongeveer 580.000 inwoners. Intensivist Navin Ramdhani, medisch coördinator van het coronacrisisteam, drong er tijdens een persconferentie op aan dat inwoners zich aan de maatregelen houden, en zich daarnaast laten vaccineren. Dat gebeurt volgens hem nu nog te weinig.

Het land prikt momenteel met AstraZeneca: deze week komen volgens Starnieuws nog 28.000 doses van het vaccin beschikbaar. Daarnaast zal binnenkort ook worden geprikt met andere vaccins die door de Wereldgezondheidsorganisatie zijn goedgekeurd.