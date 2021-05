De titel van Ajax is de titel van Klaassen: 'Met hem op tien ging het draaien'

In Studio Voetbal neemt presentator Sjoerd van Ramshorst neemt met Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, hoofdredacteur Freek Jansen van Voetbal International en Fortuna Sittard-trainer Sjors Ultee het afgelopen voetbalweekend door. Bekijk hier de hele uitzending terug. De 35ste titel van Ajax is de "titel van de ontwikkeling", zei trainer Erik ten Hag zondag. De belangrijkste speler in die ontwikkeling van Ajax in het afgelopen seizoen was voor Pierre van Hooijdonk Davy Klaassen, die in oktober vorig jaar terugkeerde bij Ajax. "Als trainer omarm je zo'n speler", zegt Van Hooijdonk. "Hij heeft dat gif, is een aanjager. Hij is het verlengstuk van de trainer, kan scoren, maakte negen keer de 1-0 dit seizoen, kan assists geven en kan controleren."

"Met hem op tien is het na de winterstop gaan draaien", vult VI-hoofdredacteur Freek Jansen aan. Ibrahim Afellay noemt Daley Bind als sleutelfiguur. "Waar alles begint", zegt de oud-international. Jansen ziet in aanvoerder Dusan Tadic de belangrijkste man. "Altijd die honger om te presteren en elke dag is hij bezig die jonge gasten mee te krijgen", zegt Jansen. Van Hooijdonk: "De beste aankoop in het Nederlandse voetbal in de afgelopen decennia." De lessen van Ten Hag: 'Herhalen, herhalen, herhalen' Aan tafel bij Studio Voetbal zit met Sjors Ultee de voormalig assistent van Erik ten Hag bij FC Utrecht. De 33-jarige Ultee presteert uitstekend met Fortuna Sittard en heeft zelfs uitzicht op de Europese play-offs. De coach geeft aan veel van Ten Hag te hebben opgestoken. "De kracht van herhalen tot de allerlaatste dag van het seizoen", zegt Ultee. "Simpele dingen continue goed doen en daarop blijven hameren. Dat is de belangrijkste les van Ten Hag. Veel durven herhalen. Ook in trainingsvormen. Niet elke dag een nieuwe vorm. Wel in elke vorm veeleisend zijn."

Ten Hag verlengde afgelopen vrijdag zijn contract bij Ajax tot 2023, ondanks belangstelling uit het buitenland. Volgens Jansen was Bayern München concreet. "Julian Nagelsmann van RB Leipzig was de eerste keus, maar als die het niet was geworden behoorde Ten Hag tot plan B. Voor Ten Hag is Bayern een droomclub en dan was hij wel gegaan." 'Advocaat moet eer aan zichzelf houden' Feyenoord krijgt volgend seizoen met Arne Slot een nieuwe coach. Onder de huidige trainer Dick Advocaat leden de Rotterdammers zondag een 3-2 nederlaag bij ADO Den Haag. De klap kwam hard aan in Rotterdam en Advocaat hintte op een vroegtijdig vertrek.

