Cillessen stopt strafschop Messi, maar bijt toch in het stof tegen Barcelona

Slechts vijf keer stond Jasper Cillessen dit seizoen onder de lat bij Valencia. Een spierblessure hield hem tot half februari uit de strijd en een knieblessure opgelopen in de warming-up van het WK-kwalificatieduel met Turkije gooide daarna roet in het eten.

Vanavond stond de Oranje-doelman weer onder de lat tegen zijn oude club Barcelona en bewees hij door onder meer een strafschop van Lionel Messi te stoppen dat hij nog altijd van wereldklasse is. Het geluk was echter niet aan zijn zijde.

Barcelona won in Mestalla met 3-2 en blijft volop meedoen om de Spaanse titel.

Spectaculaire tweede helft

Alfred Schreuder, de vervanger op de bank van de geschorste Ronald Koeman, zag Barcelona een moeizame eerste helft spelen. Een keer werd Cillessen serieus getest op een kopbal van dichtbij van Pedri, maar de doelman won die strijd met glans.

Na rust was het Marc-André Ter Stegen, de doelman die Cillessen op de bank hield in zijn tijd bij Barcelona, die ernstig in de fout ging. Ter Stegen liep zelf tegen ploeggenoot Pedri aan, gleed vervolgens onderuit en zag Gabriel Paulista de bal ongehinderd in het lege doel koppen.

Daarna liet Frenkie de Jong zich nadrukkelijk gelden. Hij nam een dieptepass knap aan in de zestien van Valencia, kapte naar zijn linkerbeen, maar voor hij wilde afdrukken sloeg Toni Lato met een snoekduik de bal met zijn arm weg.

De strafschop werd bijzonder zwak ingeschoten door Messi en gekeerd door Cillessen, maar via Pedri en het lichaam van Paulista kwam Messi toch juichend tevoorschijn.