Klachten over verplichte rijkeuring bij autisme, Gezondheidsraad kritisch

Dit jaar zijn ruim honderd klachten gemeld over de verplichte psychiatrische keuring voor mensen met autisme die een rijbewijs willen halen. De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet deze week dat de kwaliteit van deze medische keuring beter moet.

Bij de Nederlandse Vereniging voor Autisme zijn in vier maanden tijd 112 klachten binnengekomen, zei de NVA-directeur bij het KRO-NCRV-onderzoeksprogramma Pointer op NPO Radio 1.

'Heb jij nog autisme?'

Mensen met de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) die een rijbewijs aanvragen, moeten verplicht gekeurd worden door een psychiater en een aanvullende rijtest afleggen. Volgens de Gezondheidsraad gaat het jaarlijks om zo'n 7000 mensen. De raad concludeerde dat een deel van hen de test als onvoldoende ervaart. Dat onderschrijven de ervaringsdeskundigen die Pointer heeft gesproken.

"Al voor ik kon gaan zitten vroeg hij: dus, heb jij nog autisme? Er zijn blijkbaar nog steeds professionals die niet weten dat autisme helemaal niet weg kan gaan", zegt Myrthe over haar ervaring met de CBR-psychiater. "Ik vond dat heel vervelend want deze man beslist wel over mijn toekomst."

Kwaliteitseisen instellen

De Gezondheidsraad "beveelt sterk aan" om een gestandaardiseerde werkwijze en een vast tarief in te voeren. Ook moeten er volgens de onderzoekscommissie kwaliteitseisen voor de keurende psychiaters komen. "Dat kan de kwaliteit van de keuringen helpen verbeteren en geeft de gekeurde meer zekerheid en duidelijkheid."

Het CBR laat Pointer in een reactie weten geen invloed te hebben op de kwaliteit van de medische keuringen. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Wel juichen ze initiatieven voor kwaliteitsverbetering van de keuringen toe.

Einde aan verplichte rijtest

Overigens adviseert de raad om de verplichte rijtest voor mensen met ASS af te schaffen. Die rijvaardigheidstest is alleen nog nodig als de psychiatrische keuring daartoe aanleiding geeft, stelt het adviesorgaan. Want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ASS zowel een negatief als positief effect kan hebben op iemand rijvaardigheid.

Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen heeft deze week aan de Tweede Kamer laten weten het advies van de Gezondheidsraad over te nemen.