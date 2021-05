World Soccer Holdings komt met voorstel; overname ADO Den Haag stap dichterbij

United Vansen probeert de voetbalclub al enige tijd te verkopen aan World Soccer Holdings, maar de onderhandelingen verlopen stroef. Een van de hobbels was dat World Soccer Holdings wil dat de stichting en de vereniging die nu onderdeel uitmaken van ADO zichzelf opheffen. Voor de stichting en de vereniging was opheffing geen optie.

World Soccer Holdings laat weten dat het, gesteund door Steve Demetriou (CEO van Jacobs, een wereldwijd beursgenoteerd bedrijf), dinsdag een voorstel zal presenteren waarmee ADO de beschikking krijgt over 2,1 miljoen euro om het seizoen af te maken. De huidige eigenaar United Vansen staat achter het voorstel.

"World Soccer Holdings heeft hun goede raad ter harte genomen en de afgelopen week heeft zij rondom de klok gewerkt om een oplossing te vinden voor deze zeer complexe situatie met de hoop dat deze alle partijen tevredenstelt en garantie biedt voor de toekomst van ADO Den Haag", stelt het bedrijf in een persbericht.

Daarnaast doet het bedrijf een opvallende belofte: "World Soccer Holdings en de Demetriou-familie hebben als eerste voornemen om de Nederlandse cultuur binnen ADO weer te versterken en hebben als eerste stap voorgesteld om de Nederlandse taal weer de voertaal te maken binnen het bestuur."

