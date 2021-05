Dost verpest droomdebuut van 18-jarige landgenoot in Belgische klassieker

Bij tegenstander Club Brugge keek Verbruggen vier landgenoten in de ogen met Ruud Vormer, Bas Dost, Stefano Denswil en Noa Lang. Die laatste opende na een tegenvallende eerste helft na rust de score voor Brugge.

Anderlecht-trainer Vincent Kompany verraste voor de Belgische klassieker door de 18-jarige Nederlander Bart Verbruggen zijn debuut te gunnen onder de lat bij Anderlecht. De Bredase doelman, die in augustus overkwam uit de jeugd van NAC Breda kreeg de voorkeur boven oud Willem II-doelman Timon Wellenreuther.

Ooit waren Anderlecht (34 landstitels) en Club Brugge (16 landstitels) gezworen vijanden. De twee grootste clubs van België verdeelden jarenlang landstitels onder elkaar, maar de laatste jaren is Anderlecht geen schim meer van het chique bastion van weleer.

Nadat Denswil op de paal had gekopt, trok Lukas Nmecha, vorige maand nog trefzeker voor Jong Duitsland tegen Jong Nederland op het EK onder 21, de stand gelijk. Het was het startsein voor een heerlijk voetbalgevecht, waarin de aanvalsgolven over het Brugse veld rolden.

Vijf minuten voor tijd leek de Deen Jacob Bruun Larsen met een schitterende vrije trap voor een sensationele zege van Anderlecht te zorgen, maar in de voorlaatste minuut maakte Bas Dost toch nog gelijk: 2-2.

Comfortabele voorsprong

Vandaag was Anderlecht een geduchte tegenstander, dromen van de landstitel is een illusie. De voorsprong van Club Brugge op basis van de reguliere competitie is nog altijd zeer comfortabel.

Racing Genk, de club van trainer John van den Brom, won zaterdag in een spectaculair duel met 3-2 van Antwerp en is de eerste achtervolger op liefst acht punten van Club. Antwerp en Anderlecht moeten negen punten goedmaken. Daarvoor hebben ze nog vijf duels.