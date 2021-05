Verstappen kan leven met tweede plaats, maar baalt van 'verdomde track limits'

Toch scheelde het weinig of Verstappen had het gat met Hamilton op 7 punten gehad, aangezien zijn snelste raceronde (goed voor een extra WK-punt) werd geschrapt wegens track limits (als de auto met alle banden buiten de baan komt).

Verstappen ziet in de WK-stand de achterstand op kloploper Hamilton oplopen tot 8 punten. Verstappen voelt wel dat de kloof met de zevenvoudig wereldkampioen steeds kleiner wordt. "Onze seizoensstart is prima en ik hoop dat dat zo blijft."

De Limburger was dit weekend vooral ontevreden over de grip van de auto. Een tweede plaats achter een andermaal ijzersterke Hamilton voelde dan ook voor hem als een maximaal resultaat. "We moeten beter en we kunnen beter, maar het was een nette race."

Verstappen begon vanaf de derde plaats, maar slaagde erin om Valtteri Bottas in de race van de tweede plaats te stoten. Winnaar Lewis Hamilton bleef uiteindelijk buiten bereik. "Het was voor mij een leuke race, hoewel we de auto dit weekend niet echt in balans hebben gekregen."

Max Verstappen klonk redelijk tevreden na zijn tweede plaats in de Grand Prix van Portugal. "Het is een goede schadebeperking. Ik deed alles wat ik kon", zei de Formule 1-coureur van Red Bull Racing.

Het eigenaardige was dat Verstappen er niet van op de hoogte was dat er ook in bocht 14 track limits golden. "Het is echt zonde dat we niet de snelste raceronde kregen door die verdomde track limits", aldus een moeizaam lachende Verstappen.

Verstappen zag zaterdag om dezelfde reden een vermoedelijke poleposition in rook opgaan, omdat hij met zijn auto in bocht 4 buiten baan was geraakt.

Hamilton: 'Heb genoten'

Lewis Hamilton was na zijn 97ste overwinning in een grand prix vanzelfsprekend een tevreden man. "Ik heb genoten. Het is veel leuker om zo te winnen dan al die dominante races die we gehad hebben", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

Nummer drie Bottas was teleurgesteld. "Als je van poleposition start, dan moet je winnen", zei de Fin, die in de slotfase van de race Verstappen nog in het vizier had gekregen. "Maar ik kreeg een probleem met een sensor en verloor vijf seconden. In de volgende race moet het beter."