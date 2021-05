Na Europese titel nu ook wereldtitel voor Nederlandse estafettemannen

Na de Europese titel indoor in maart hebben de Nederlandse estafettemannen ook goud gewonnen bij de WK in Polen. Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en slotloper Tony Van Diepen waren veruit de beste in de finale.

Bij de laatste wissel van Visser op Sedney lag Nederland, dat op zaterdag de snelste was in de series, ruim voor op de concurrentie. In de finale gooide een zeer moeizame wissel echter roet in het eten. Slotloopster Sedney moest flink inhouden en kon die schade niet meer repareren. Italië kwam langszij en ook de Poolse dames bleken sneller.

Vierde op 4x400

In de finale van de 4x400 meter voor vrouwen was Nederland ook een van de favorieten, maar Eva Hovenkamp, Lisanne de Witte, Femke Bol en Lieke Klaver kwam niet verder dan de vierde plaats.

Na de wissel van De Witte op Bol lag Nederland nog in de achterhoede, maar wereldtopper Bol bracht haar team terug in de race om de medailles. Klaver wist de voorsprong echter niet te behouden en zag Cuba, Polen en Groot-Brittannië langszij komen.