Amsterdamse binnenstad rustig na kampioenschap Ajax, 'niks aan de hand hier'

In de Amsterdamse binnenstad is het na het kampioenschap van Ajax relatief rustig gebleven. Na het laatste fluitsignaal in de Johan Cruijff Arena werd op de pleinen en in de straten massaal gejuicht en vuurwerk afgestoken. Inmiddels zijn in het centrum meer agenten dan voetbalfans te zien.

Voor de omgeving van het Leidseplein, traditioneel het middelpunt van kampioensfeesten, geldt een noodverordening. "Het is hier niet druk", zegt NOS-verslaggever Vincent van Rijn. "Af en toe komen er wel groepen supporters voorbij, maar over het algemeen is het rustig. De aanwezige agenten hebben tot nu toe niet hoeven ingrijpen."

Sommige fans hadden wel wat meer gezelligheid willen zien: