Boze United-fans richten (vuur)pijlen op eigenaren; duel met Liverpool geschrapt

De clubeigenaren worden door de fans verantwoordelijk gehouden voor de plannen om toe te treden tot de Super League. Supporters reageerden furieus op de plannen, waarop Manchester United - net als de vijf andere Engelse clubs in de Super League - zich gedwongen zag om zich terug te trekken uit de ambitieuze topcompetitie.

De Premier League-wedstrijd tussen Manchester United en Liverpool, die zondag om 17.30 uur zou beginnen, gaat definitief niet door. Het veld op Old Trafford werd eerder op de dag bezet door zo'n tweehonderd boze United-fans, die protesteerden tegen de Amerikaanse clubeigenaren, de familie Glazer.

Op video's die door betogers ter plekke zijn gedeeld is te zien hoe woedende fans vanaf het veld op Old Trafford onder meer vuurpijlen afschieten richting de ereloge van Manchester United.

Een deel van de fans neemt geen genoegen met die excuses. Vanwege een boycot door alle Engelse voetbalclubs en -instanties van sociale media uit protest tegen racistische en haatdragende uitingen op de diverse media bleef lang onduidelijk wat er aan de hand is.

Algemeen directeur Ed Woodward, gezien als voortrekker van het gewraakte project, besloot zijn vertrek aan het einde van het seizoen aan te kondigen. Joel Glazer, telg van de steenrijke eigenaarsfamilie, bood in een open brief zijn excuses aan de fans. "De wonden zijn nog vers, en alleen tijd kan de littekens laten genezen", schreef Glazer.

"Onze fans leven erg mee met Manchester United en wij respecteren de vrijheid van meningsuiting en het recht op vreedzaam protest", schrijft de club in een verklaring op de clubwebsite. "Echter, wij betreuren het feit dat de voorbereiding van de ploeg verstoord is en dat supporters, medewerkers en de politie in gevaar zijn gebracht."

In overleg met de Premier League, de clubs en de autoriteiten zal een nieuwe datum gezocht worden voor het duel.