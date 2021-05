Hoe de ananas het symbool werd voor de oplopende spanningen tussen China en Taiwan

Gevechtsvliegtuigen van het Volksbevrijdingsleger laten zich steeds nadrukkelijker zien in het luchtruim rond Taiwan, de wateren rond het de facto onafhankelijke eiland zijn het toneel voor de Chinese marine. Ook de economische druk wordt langzaam opgevoerd, meest recent met een Taiwanese ananasban. Hoe de volgende stap van Peking richting Taiwan eruit zal zien, is ongewis. Duidelijk is wel dat Peking ongeduldig begint te worden.

Tot begin jaren '90 werd de propagandamegafoon in Xiamen, volgens China 's werelds grootste, gebruikt om propagandaboodschappen naar de Taiwanezen over te brengen. De door Taiwan bestuurde Kinmeneilanden zijn er met het blote oog zichtbaar. Nu is de volumeknop omlaag gedraaid en fungeert de luidspreker alleen nog als museumstuk: Peking grijpt naar zwaardere middelen om haar intenties duidelijk te maken aan de Taiwanezen. Alleen in april al vlogen er zeker honderd Chinese militaire vliegtuigen de Taiwanese luchtverdedigingszone in. Vliegdekschip de Liaoning, vergezeld met een vijftal escorteschepen, voerde recentelijk oefeningen uit in de wateren rond Taiwan.

Exercities die volgens Peking in de toekomst 'op reguliere basis' zullen plaatsvinden om 'de soevereiniteit' veilig te stellen. "Taiwan is onze provincie, en moet bevrijd worden", zegt een gepensioneerde bezoeker van een herdenkingspark op het Dadengeiland, eind jaren '40 de plek voor de laatste grote stuiptrekking in de Chinese burgeroorlog. De nationalisten van de Kuomintang legden het af tegen de communisten, maar hielden stand op Kinmen. "Als Taiwan de onafhankelijkheid uitroept, komen onze troepen onmiddellijk in actie", zwaait de pensionado met zijn vinger.

Dreiging tastbaarder

De dreiging van zo'n gewapend conflict rond Taiwan is er al decennialang. Maar lange tijd was die niet zo tastbaar, als nu. "Het gevaar is duidelijk aanwezig", zegt Robert Blackwill, verbonden aan de Council on Foreign Relations. "Ik denk dat de kans klein is dat China binnen afzienbare tijd geweld zal gebruiken tegen Taiwan, maar helemaal zeker kun je daar natuurlijk niet van zijn," aldus Blackwill. Hij werkte meerdere scenario's uit voor zo'n militair ingrijpen. Een bezetting van verschillende door Taiwan geclaimde eilandjes, het afknijpen van de aanvoerroutes naar Taiwan over zee of, in het uiterste geval, een volledige invasie.

"Een Chinese bezetting van de Prataseilanden zou Taiwan in theorie kunnen intimideren", zegt Philip Zelikow, die meeschreef aan de scenario's. "Maar het is waarschijnlijker dat in zo'n geval alle alarmbellen afgaan. Zowel in Taiwan, als ver daarbuiten." In het tweede scenario zou China politieagent gaan spelen op zee. "Op die manier zou het bijvoorbeeld wapenleveranties tegen kunnen houden", zegt Zelikow. "Men zou kunnen zeggen: dit schip moet aanmeren op het Chinese vasteland, waar de lading dan eerst door de douane moet."

De ananasboeren zelf denken verschillend over de strijd tussen China en Taiwan: