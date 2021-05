PSV ziet AZ naderen in strijd om plek twee na puntenverlies tegen Heerenveen

De strijd om plek twee in de eredivisie is drie duels voor het einde weer helemaal open. PSV heeft zijn voorsprong van drie punten plus een beter doelsaldo deels verspeeld door op eigen veld met 2-2 gelijk te spelen tegen Heerenveen.

De eindstand stond al na een uur op het bord, na een levendige fase met drie goals in drie minuten.

Vlammend schot Gakpo

PSV leek aanvankelijk orde op zaken te stellen na een matige eerste helft, maar Siem de Jong tikte tegen zijn oude club op aangeven van Lasse Schöne toch de gelijkmaker binnen. En daar bleef het bij, ondanks kansen over en weer.

De aanval voorafgaand aan die goal was prachtig, maar het vlammende schot van Cody Gakpo wellicht nog mooier. De aanvaller van PSV kreeg de ruimte om op te stomen en knalde hard en hoog raak, een minuut nadat Yorbe Vertessen met hulp van Lucas Woudenberg voor de 1-1 had gezorgd.

In de wetenschap dat AZ al bij RKC had gewonnen, speelde PSV voor rust in een veel te laag tempo om het de Friezen moeilijk te maken. Donyell Malen werd na een flits door Erwin Mulder van een goal gehouden, Ibrahim Sangaré raakte van afstand de paal.