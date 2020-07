Sunderland-scenario of Burnleys blauwdruk? Zo verging het Engelse degradanten

In zo'n competitie weet je als degradant nooit waar de rit eindigt. De zogenaamde 'parachute payments', pas gedegradeerde clubs krijgen een injectie van tientallen miljoenen om het grote verschil in inkomsten te compenseren, blijken allesbehalve een garantie voor instant succes.

Wordt het Aston Villa of Watford? Of Aston Villa én Watford, als beide verliezen en Bournemouth stunt? Fans van de Engelse laagvliegers hebben geen nagels meer over; degradatie dreigt en ondanks een zachte financiële landing, leert het verleden dat je niet zomaar terugkomt in de Premier League.

In het seizoen 2016/2017 viel eindelijk het Premier League-doek voor de club met de grote, trouwe fanschare. Maar Sunderland zou zich snel terugknokken; de titel en een terugkeer op het hoogste niveau was het doel. Het liep anders, de 'Black Cats' eindigden als laatste en degradeerden naar League One. Tot overmaat van ramp werd het allemaal vastgelegd door de camera's van Netflix, voor de documentaireserie Sunderland 'Til I Die.

En zo zijn er meer voorbeelden. Hull City degradeerde in hetzelfde seizoen als Sunderland uit de Premier League, hield het twee seizoenen langer vol in de Championship, maar werd deze jaargang laatste.

Of wat te denken van Leeds United? Ook die club daalde uiteindelijk af naar League One, vocht zich langzaam terug, om dit seizoen na een afwezigheid van liefst 16 jaar op het hoogste niveau terug te keren.

Burnleys blauwdruk

Wat Sunderland, Hull City en Leeds United behalve hun degradaties gemeen hadden was - of is - dramatisch management. Dat het ook anders kan, bewees Burnley.