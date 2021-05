Verstappen moet zege aan Hamilton laten in Portugal en eindigt als tweede

Lewis Hamilton en Max Verstappen in actie in Portugal - AFP

In de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 heeft Lewis Hamilton een tik uitgedeeld. Na een overwinning voor hem in Bahrain en een voor Max Verstappen in Italië, eiste de Brit van Mercedes zondag de Grand Prix van Portugal voor zich op. Verstappen eindigde als tweede en heeft nu acht punten achterstand op Hamilton in de WK-stand. Dat hadden er zeven kunnen zijn als hem de snelste rondetijd niet was ontglipt in de laatste ronde. Verstappen dook met frisse banden onder de tijd van de Fin Valtteri Bottas, die vanaf poleposition was gestart en als derde eindigde, maar omdat hij te ver buiten de baan was gekomen, was zijn tijd niet geldig.

Verstappen snel na safetycar Nadat Kimi Räikkönen in de tweede ronde van de baan was geschoten na een botsing met Alfa Romeo-ploeggenoot Antonio Giovinazzi, zorgde de safetycar voor het eerste hoogtepuntje van de dag. Bij de herstart lag Hamilton een beetje te slapen, waarna Verstappen de Brit knap voorbijstak. Niet veel later moest hij zijn plek weer opgeven toen Hamilton met DRS de tweede plaats weer opeiste. Bottas, die van pole was gestart, zag Hamilton even later hetzelfde trucje bij hem uithalen.

Kimi Räikkönen moest al snel de strijd staken bij de GP van Portugal - AFP