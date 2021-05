Internazionale viert eerste landstitel sinds 2010, Ronaldo voorkomt blamage Juve

Zaterdagavond was het al feest in de kleedkamer van Internazionale na de 2-0 zege op hekkensluiter Crotone. Voor de officiële bevestiging van de negentiende landstitel was Inter echter nog wel afhankelijk van een misstap van naaste achtervolger Atalanta Bergamo. Die misstap kwam zondagmiddag op het veld van Sassuolo. Atalanta bleef in een incidentrijk duel steken op 1-1 en kan Inter daardoor niet meer achterhalen.

De laatste scudetto van Inter dateert alweer van 2010, toen Inter met spelmaker Wesley Sneijder landskampioen werd en ook de Champions League won. Na acht seizoenen zonder een klassering in de topdrie eindigden de Milanezen vorig seizoen als tweede, op een punt van kampioen Juventus. Excellerende De Vrij In de Champions League ging het dit seizoen helemaal mis (Inter werd laatste in de poule), maar in de competitie bloeide het op. Geholpen door de doelpunten van Romelu Lukaku (27 stuks) en Lautaro Mártinez (17) en met Stefan de Vrij excellerend in de achterhoede nam het in de 22ste speelronde de leiding en stond die niet meer af. De Vrij is de tiende Nederlander die kampioen is geworden in de Serie A. Zaterdagavond namen de spelers van Internazionale al een voorschot op het kampioensfeest.

Atalanta had moeten winnen bij Sassuolo om het feestje van Inter even uit te stellen. Atalanta verloor echter al snel z'n keeper Pierluigi Gollini met rood, nadat hij een doorgebroken speler had gevloerd. Met een mooie volley zette Robin Gosens de bezoekers nog wel op 0-1, maar na de rust maakte Domenico Berardi vanaf de stip gelijk. Vervolgens kwam ook Sassuolo - dat liefst zeven gele kaarten incasseerde, waarvan twee voor de Braziliaan Marlon - met tien man te staan. Nadat Luis Muriel twee minuten later namens Atalanta nog een penalty had gemist, was het pleit beslecht.

Hans Hateboer (midden) baalt na de 1-1 tegen Sassuolo. - Pro Shots

Atalanta blijft wel tweede in de Serie A, maar moet in de laatste vier wedstrijden nog stevig aan de bak om een plek bij de beste vier (en daarmee kwalificatie voor de Champions League) veilig te stellen. Spanning blijft in strijd om topvier Van de vijf ploegen die in aanmerking komen voor de drie resterende tickets boekten AC Milan, Lazio en - in extremis - Juventus een zege. AC Milan won zaterdag bij de rentree van Zlatan Ibrahimovic met 3-0 van Benevento en zondag was Lazio met 4-3 te sterk voor Genoa. Napoli kwam net als Atalanta niet verder dan een gelijkspel (1-1) tegen Cagliari, waardoor Juventus bij een zege op Udinese goede zaken kon doen. Daar zag het lange tijd niet naar uit.

Cristiano Ronaldo verbeten strijdend in het duel met Udinese. - Pro Shots

Na tien minuten kwam Udinese al op 1-0 via Nahuel Molina. Vervolgens liep de uittredend kampioen zich keer op keer stuk op de defensie van Udinese, met Bram Nuytinck als belangrijke schakel. Zeven minuten voor tijd kwam Juventus toch op 1-1 uit een strafschop van Cristiano Ronaldo. En in de 90ste minuut kopte de Portugees uit een moeilijke hoek ook nog de 2-1 tegen de touwen.