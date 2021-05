Tadic viert weer een prijs met Ajax: 'Dit wilde ik, de club en dit willen de mensen'

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic viert na de 4-0 overwinning op FC Emmen zijn tweede landstitel met de club na zijn komst in 2018. Vorige jaar werd er geen schaal uitgereikt en dit jaar gebeurde dat in een lege Johan Cruijff Arena. "Dit is anders", zegt Tadic. "Wij spelen voor de mensen."

Het pakken van prijzen was precies de reden dat Tadic drie jaar geleden naar Amsterdam kwam en zijn honger is nog niet gestild. "Dit wilde ik, dit wilde de club en dit willen de mensen", aldus Tadic. "Ik heb altijd honger, dat is het belangrijkste."