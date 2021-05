Juichend neemt Ajax kampioensschaal in ontvangst: 'Titel van de ontwikkeling'

Ajax houdt kampioensschaal omhoog en dankt afwezige fans: 'Deze is voor jullie' - NOS

"Getwijfeld heb ik nooit", zegt Ajax-trainer Erik ten Hag na het behalen van de landstitel met Ajax. "Maar we moesten ervoor knokken." Na het mislopen van het kampioenschap vorig jaar door het coronavirus heeft de Tukker zijn tweede titel binnen, evenals als aanvoerder Dusan Tadic. Volgens Ten Hag was de maand januari cruciaal voor de 35ste landstitel. De Amsterdammers speelden toen gelijk tegen PSV (2-2) en wonnen van Feyenoord (1-0) en AZ (0-3). "We kwamen fit uit de winterstop, daar hadden we bewust naartoe gewerkt", zegt de trainer. "Het was doorslaggevend."

"Het is de titel van de ontwikkeling", zegt Ten Hag. "We hebben kapitaal ontwikkeld en sportief hebben we ons ontwikkeld. Daardoor komen we vooruit. Het team is ververst, te snel, en toch staat er weer een aantrekkelijk team, waar rek in zit." 'Een mooie mix' Ten Hag prijst zich gelukkig met de samenstelling van de selectie, met het Zuid-Amerikaanse gif van Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico en de Mexicaan Edson Álvarez, de ervaring van Daley Blind, Maarten Stekelenburg en Davy Klaassen en talenten als Jurriën Timber, Devyne Rensch en Ryan Gravenberch. "Het is een mooie mix." Kijk hieronder naar de reacties van Martínez, Tagliafico en Álvarez en van Gravenberch.

"Bijzonder jammer dat hier geen fans zijn", stelt Ten Hag vanuit een lege Arena. Daar is aanvoerder Tadic het mee eens. "Dit is anders", zegt Tadic. "Wij spelen voor de mensen." Het pakken van prijzen was precies de reden dat Tadic drie jaar geleden naar Amsterdam kwam en zijn honger is nog niet gestild. "Dit wilde ik, dit wilde de club en dit willen de mensen", aldus Tadic. "Ik heb altijd honger, dat is het belangrijkste." Kijk hieronder naar de reactie van aanvoerder Dusan Tadic.

Door een enkelblessure staat Daley Blind al ruim een maand aan de kant, maar de landstitel met Ajax komt uiteraard wel op zijn palmares. Daarmee overtrof hij zijn vader Danny en na de 4-0 zege op FC Emmen liet hij dan ook zes vingers zien aan zijn vader op de tribune. Dat de fans buiten massaal een feestje vieren, doet Blind goed. "We leven in een zware tijd", zegt Blind. "We moeten ons aan de regels houden, maar geef de fans eens ongelijk. Persoonlijk vind ik het fantastisch dat ze buiten staan." Kijk hieronder naar de reactie van Daley Blind.