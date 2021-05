Basketball Academie Limburg uit Weert verovert nationale beker

Basketball Academie Limburg (BAL) uit Weert heeft de nationale beker veroverd. In de finale in Zwolle werd Yoast United uit Bemmel met 98-88 verslagen.

Het zal de meest verrassende finale uit de historie van de basketbalbeker zijn geweest. Yoast United (de nummer zeven van de competitie) had de grootmachten Donar en Landstede uitgeschakeld en BAL (de nummer acht) Leiden en Feyenoord.

In de competitie had BAL alle drie de duels met Yoast verloren, nu sloegen de Limburgers snel een gaatje en bij rust leidden ze met 49-43. In het derde kwart kwam Yoast voor het eerst op voorsprong (68-67), maar BAL was niet van slag, liep weer wat uit en dat bleek beslissend.