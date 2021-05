Onwaarschijnlijke misser Groninger Abraham houdt play-offdroom Sparta levend

Sparta heeft zich binnen twee maanden opgewerkt van degradatiekandidaat tot serieuze kanshebber voor de play-offs om Europees voetbal. De sterke reeks van de Rotterdammers kende een vervolg met een zege in Groningen (1-2), waar zelfs de inbreng van Arjen Robben niets aan kon veranderen.

Natuurlijk bracht de inbreng van de oud-international wel wat teweeg, zo werd op de valreep nog bijna een punt bemachtigd. Maar Paulos Abraham miste in de laatste minuut voor leeg doel.

Van de laatste acht duels verloor Sparta alleen op bezoek bij AZ. Wat een contrast met begin maart, toen na twee punten uit zeven duels nog angstig naar beneden werd gekeken.

Groningen lijkt als onbedreigde nummer zeven in de eredivisie al met zijn hoofd bij barragewedstrijden. Voorafgaand aan de openingstreffer werd de bal knullig aan Sparta weggegeven, waarna keeper Sergio Padt aan de grond genageld stond toen hij van afstand onder vuur werd genomen door een bal met veel effect van Abdou Harroui.

Uitgerekend Harroui, waar Groningen in oktober vorig jaar nog verwoede pogingen voor deed om hem in te lijven. Maar Sparta deed in coronatijd geen water bij de wijn.

Goal Beugelsdijk

Padt was ook bij de andere twee treffers betrokken. Kort na rust keerde hij een inzet van Lennart Thy nog met hulp van de paal, waarna Tom Beugelsdijk de bal met zijn hoofd over de lijn duwde. Vlak voor tijd stond Padt aan de basis van de aansluitingstreffer.

Beugelsdijk kreeg en verre uittrap van de keeper in zijn nek, waarna iedereen bij Sparta ineens op het verkeerde been stond en Ramon Pascal Lundqvist de bal van afstand in het lege doel schoot.

Met Robben en de belofte Abraham binnen de lijnen kwam Groningen pas in de laatste vijf minuten echt terug in de wedstrijd. Het was uiteindelijk Abraham, van wie veel wordt verwacht in het hoge noorden, die zijn ploeg tegen de verhouding in nog een punt had moeten bezorgen.