Ajax toont schaal aan hossende menigte; gemeente spreekt van 'spontane actie'

Vanaf het parkeerdek van de Johan Cruijff Arena hebben de spelers van Ajax en coach Erik ten Hag zich laten toejuichen door zo'n 1500 fans die zich bij het stadion hadden verzameld om het kampioenschap te vieren. De gemeente vroeg Ajax na een tijdje de festiviteiten te beëindigen, waarna de fans vertrokken.

Bij de Arena stonden fans dicht op elkaar te juichen en te springen. De supporters hadden zich al tijdens de wedstrijd verzameld bij de Johan Cruijff Arena, waar Ajax de kampioenswedstrijd speelde tegen FC Emmen. De gemeente Amsterdam riep al vroeg tijdens de wedstrijd op niet naar het stadion te komen omdat het er te druk was, maar daar trokken de fans zich niets van aan.

Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema was het tonen van de schaal aan de menigte op het dek "een spontane actie". "De driehoek heeft het even aangekeken en laten gebeuren. Inmiddels hebben we Ajax verzocht de actie op het dek te beëindigen", zegt de woordvoerder.

Ajax zegt juist: 'We hebben continu overleg met de lokale driehoek. Daaruit is besloten om het parkeerdek op te gaan."