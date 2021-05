Ajax toont schaal aan hossende menigte; 'dit was beter dan de fans negeren'

Volgens een woordvoerder van burgemeester Halsema was het tonen van de schaal aan de menigte op het dek een spontane actie en keek de politie het even aan, waarna Ajax werd verzocht de actie te beëindigen.

Ajax bevestigt dat het een spontane actie van de spelers was. Volgens de clubs was er niets over afgesproken, maar is wel continu overleg geweest met de lokale driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie. De club voegt eraan toe: "Wij kijken zeker naar onze verantwoordelijkheid, maar gezien de enorme hoeveelheid fans die zich buiten had verzameld was dit waarschijnlijk wel beter dan het negeren."

'Niet helemaal verantwoord'

Trainer Erik ten Hag, die enkele danspasjes maakte en de menigte via een microfoon toesprak, erkent dat de actie volgens de coronaregels "niet helemaal verantwoord" was.

"Ik ben geen expert, maar volgens mij was het beter geweest als er gewoon fans in het stadion waren toegelaten. We hebben het hele seizoen onze fans gemist maar wel hun enorme steun gevoeld. Dit wilden we ze niet onthouden."