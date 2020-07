Prins Bernhard op zegetocht

Vandaag is de Prins Bernhardbrug in Zaandam geopend door niemand minder dan hemzelf.

Prins Bernhard is bezig met een ware zegetocht door het bevrijde westen van Nederland. Sinds 7 mei duikt hij op bij bevrijdingsfeesten en victory-parades, opent hij tentoonstellingen over het verzet en deelt hij aan de lopende band lintjes uit.

Tot nu toe is zijn prinselijke verjaardagsrit het hoogtepunt van zijn tour. Op 29 juni deed hij maar liefst zeven steden aan in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. Hij werd in elke stad opgewacht door uitzinnige menigten.

De populariteit van de prins is immens onder het volk. Dit werd al duidelijk op 14 september 1944 toen Maastricht als eerste Nederlandse stad werd bevrijd. "Ik werd haast in stukken getrokken door de mensen. Ze zijn zo ongelooflijk blij", vertelde Bernhard na zijn bezoek aan de stad. Hierna volgde Bernhard het geallieerde leger op de voet, als een soort koninklijke klap op de vuurpijl.