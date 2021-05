Thomas herstelt zich in tijdrit van valpartij en wint Ronde van Romandië

Geraint Thomas heeft de Ronde van Romandië op zijn naam geschreven. De renner van Ineos moest in de afsluitende tijdrit elf seconden goedmaken op Michael Woods en voltooide die missie met speels gemak.

Thomas was zaterdag in de eindsprint onderuitgegaan, waardoor de 34-jarige Brit de dagzege en de leiderstrui aan Woods moest laten.

In de tijdrit had Thomas de schade halverwege al hersteld en omgebogen in een voorsprong van negentien seconden. De renners moesten op het 16,2 kilometer lange parcours twee korte steile klimmetjes over, een met kasseien belegd, de tweede net voor de meet.

Kelderman beste Nederlander

Thomas finishte uiteindelijk als derde in 22.12 en daarmee was hij 53 seconden sneller dan de Canadees. De Fransman Rémi Cavagna van Deceuninck liet 21.55 noteren en won de tijdrit.

Wilco Kelderman van Bora werd dertiende op 0.50 en eindigde zo op de valreep in de toptien.