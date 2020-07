Churchill weggestemd, Attlee nieuwe premier

De Britse premier Churchill heeft een ongekend grote nederlaag geleden bij de Britse verkiezingen. Zijn Conservatieve Partij verloor 189 zetels en komt uit op 197. Labour heeft met 393 zetels bijna het dubbele aantal. Clement Attlee heeft daardoor als eerste sociaaldemocraat een absolute meerderheid in het parlement.

Churchill, die de Potsdamconferentie had onderbroken om de verkiezingsuitslag thuis af te wachten, heeft meteen zijn ontslag aan de koning aangeboden. Formateur Attlee zal de besprekingen met Truman en Stalin bij Berlijn hervatten. Hij heeft de oud-premier gevraagd hem te vergezellen, maar daar is Churchill niet op ingegaan.

De verkiezing werd al gehouden op 5 juli, maar om de kiesbiljetten van overzeese militairen mee te kunnen tellen werd de uitslag uitgesteld tot vandaag. In totaal konden 30 miljoen stemgerechtigden uit 1674 kandidaten voor 640 zetels kiezen. Omdat er tijdens de oorlog een regering van nationale eenheid was, was dit de eerste stembusgang sinds 14 november 1935.