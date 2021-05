Advocaat hint op vertrek: 'Als het voor Feyenoord beter is, dan doe ik stap terug' - NOS

Het was een veelzeggend beeld, kort na afloop van de verloren wedstrijd van Feyenoord bij ADO Den Haag. Een verslagen voor zich uitstarende Dick Advocaat, die vergeefs zocht naar een verklaring voor het 3-2 verlies.

Ook na afloop kon Advocaat daar geen antwoord op geven. Wel hintte hij op een mogelijk vertrek, nog voor het einde van dit seizoen.

"Als het voor Feyenoord beter is, dan doe ik een stap terug. Dan moet je die keuze maken. Morgen hebben we een vrije dag, maar iedereen moet naar de club komen. Ik wil dan weleens horen waar ze allemaal mee bezig zijn."

Advocaat vervolgt: "Ik ga niet vragen of ze nog met mij door willen gaan. Ik proef zelf wel uit het gesprek of het nog zin heeft om door te gaan. De manier waarop we verliezen, dat kan niet. Ik heb wel een idee wat er speelt, maar dat zeg ik hier niet."

Verbijsterd is hij niet, wel verbaasd. "Ik ben benieuwd. Ik wil echt wel een verklaring horen. Feyenoord moet Europees voetbal halen, daar moet alles voor wijken."