Feyenoord lijdt blamerende nederlaag bij hekkensluiter ADO (3-2)

Feyenoord is in de jacht op plek vier gestruikeld over hekkensluiter ADO Den Haag. De Rotterdammers blameerden zich door met 3-2 te verliezen in de Hofstad.

Het gat met Vitesse bedraagt nu vijf punten, met nog vier wedstrijden op het programma. Komende zondag speelt Feyenoord in De Kuip tegen Ajax. ADO leeft nog, maar heeft nog altijd een wonder nodig voor lijfsbehoud.

Met zijn eerste treffer van dit seizoen leek Robert Bozenik, vervanger van de geschorste Steven Berghuis, al na drie minuten de aanzet te geven voor een gemakkelijke middag voor Feyenoord. De Slowaak kopte uit een voorzet van Orkun Kökcü via de onderkant van de lat raak.

Gelijkmaker

Feyenoord hielp ADO echter in het zadel en incasseerde na bijna een kwartier spelen de gelijkmaker. Jens Toornstra liet een zwakke pass van Leroy Fer lopen, waardoor de thuisploeg kon counteren. In een vloek en een zucht stond Jonas Arweiler oog in oog met Justin Bijlow. De Duitser bleef koel: 1-1.

Na het uitvallen van de geblesseerd geraakte Bryan Linssen werd het leed voor Feyenoord nog erger. Scheidsrechter Pol van Boekel wees naar de stip na een duw in de rug van Marco Senesi bij ADO-rechtsback Milan van Ewijk. De penalty werd benut door Abdenasser El Khayati.