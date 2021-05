Martens schiet Barcelona met twee goals naar finale Champions League

Martens bezorgde Barcelona een pikstart door de bal na acht minuten in de verre hoek te plaatsen. Na ruim een halfuur tikte de Oranje-international bij de tweede paal binnen, na voorbereidend werk van Graham Hansen.

Lieke Martens heeft er hoogstpersoonlijk voor gezorgd dat de vrouwen van FC Barcelona op 16 mei de finale van de Champions League mogen spelen. Door twee goals van de Nederlandse werd Paris Saint-Germain met 2-1 verslagen. Voldoende na de 1-1 in Parijs van een week eerder.

PSG maakte voor rust de aansluitingstreffer via Marie-Antoinette Katoto, die na een scrimmage uit een hoekschop toesloeg.

Na rust had Jennifer Hermoso de 3-1 op haar schoen, maar de poging van de Spaanse belandde op de paal. De 2-2, waar PSG zo vurig naar verlangde, bleef ook daarna uit. FC Barcelona staat voor de tweede keer in de finale van de Champions League. In 2019 verloor het de eindstrijd van Olympique Lyonnais (4-1).

Op 16 mei wacht nu een treffen met Chelsea of Bayern München. Die twee ploegen staan vanmiddag (13.30 uur) nog tegenover elkaar.