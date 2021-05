Ongeloof bij nabestaanden na stroomstoring ziekenhuis Maastricht

"Ik ben boos en teleurgesteld", zegt Johan Wolters, de kleinzoon van de 76-jarige patiënt, tegen 1Limburg. Volgens Wolters lag zijn grootvader al twee weken met corona op de IC in Maastricht. Zijn situatie was stabiel. "Hij heeft een medicijnenkuur gehad. Een paar keer had hij een dip en was hij wat paniekerig. Maar alles leek onder controle. Was ik maar 24 uur per dag bij hem gebleven, dan was dit niet gebeurd."

Volgens kleindochter Christina Wolters is het overlijden van haar grootvader een grote fout van het ziekenhuis. "Een stroomstoring op de IC-afdeling waar geen alarm is afgegaan, en een noodvoorziening die niet werkte. De nachtdienst merkte het te laat op en dat heeft het leven gekost van mijn opa."

Kleinzoon Wolters wil dat de zaak tot op de bodem wordt uitgezocht. Dat gebeurt nu door de Inspectie Gezondheidszorg. "De bal ligt bij het academisch ziekenhuis. Zij zijn nu aan zet."

Onderzoek

Een woordvoerder van het MUMC Maastricht benadrukt dat nog moet worden vastgesteld of het overlijden van de patiënten direct verband houdt met de stroomstoring. Dat wordt nagegaan door een externe onderzoekscommissie, die door het ziekenhuis is ingesteld.

Om 16.00 uur houdt het ziekenhuis een persconferentie over het voorval.