Passagier lost meerdere schoten in Tilburgse taxi

Een passagier heeft vannacht schoten gelost tijdens een taxirit in Tilburg. De kogels kwamen in het dashboard terecht. Er raakte niemand gewond.

De taxichauffeur reed rond middernacht drie passagiers naar hun bestemming in Tilburg. Volgens de politie schoot een van de passagiers in de omgeving van de Bredaseweg met een vuurwapen in het dashboard.

Waarom er werd geschoten, is niet duidelijk. De geschrokken chauffeur heeft de passagiers afgezet in Tilburg en is daarna naar Oisterwijk gereden, waar hij de politie belde.

Agenten vonden in het voertuig meerdere kogelinslagen. De taxi is in beslag genomen voor sporenonderzoek, meldt Omroep Brabant. Er is nog niemand aangehouden.