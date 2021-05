Drie doelpunten binnen drie minuten: het staat 2-2 bij PSV-Heerenveen

'Wat gebeurt hier allemaal?', vroeg menigeen zich af toen FC Emmen ineens acht duels op rij ongeslagen bleef in de eredivisie en opklom naar de zestiende plaats, een hoopvolle plek. "Er is op een gegeven moment toch iets veranderd in de groep", zegt keeper Michael Verrips. "Het vertrouwen is gekomen en iedereen haalt het beste in elkaar naar boven."

Die andere Michael in Drentse dienst, aanvoerder Michael de Leeuw, vult aan: "Die eerste overwinning was ook een bevrijding en gaf nieuwe energie."

