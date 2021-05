Ajax pakt de dubbel • Spannende strijd om tweede plek • Feyenoord in mineur

We hadden even rust, maar inmiddels gebeurt er alweer van alles in Eindhoven. Heerenveen ontsnapt een paar keer aan een nieuwe achterstand.

Eerst belandde een voorzet van Vertessen via Van Hecke maar net in de armen van Mulder, vervolgens gaat de bal nog eens via Woudenberg tegen de paal, en weer even later schiet Malen na een fraaie actie in het zijnet.

PSV-Heerenveen 2-2