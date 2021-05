Drie mensen vermist bij brand in appartement in Werkendam

Bij een brand in een appartement boven een timmerbedrijf in Werkendam worden nog drie mensen vermist. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant houdt er ernstig rekening mee dat ze om het leven zijn gekomen.

De brand ontstond in het appartement en sloeg daarna over naar het onderliggende bedrijf en een appartement ernaast. Een gezin dat daar woont, is veilig naar buiten gekomen.

Rook

De rook is tot in de verre omtrek te zien. Er staan veel mensen naar de brand te kijken.

De brandweer probeerde het pand binnen te komen: