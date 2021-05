Albert Heijn haalt 'Songfestival-broccoliadvertentie' niet offline

Albert Heijn haalt een advertentie die inhaakt op de 'broccoli-hype' rond het Nederlandse Songfestivalnummer van Jeangu Macrooy niet offline. Dat zegt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving in het AD over de ophef rond de advertentie. "Het was nooit de bedoeling om iemand voor het hoofd te stoten", zegt de supermarktketen. "Maar het is een post van twee maanden geleden en er zijn ook veel mensen die het een leuke post vonden."

Volgens het AD konden veel Surinaamse Nederlanders de advertentie, die met een broccoli-grap verwees naar het Surinaamse zinnetje 'Yu no man broko mi' in het lied Birth Of A New Age van zanger Jeangu Macrooy, niet waarderen.

Voor veel Nederlanders klinkt het zinnetje in het Sranantongo 'Yu no man broko mi' als 'doe mij maar broccoli'. De letterlijke betekenis van het Surinaamse gezegde luidt: 'Niemand kan mij breken', wat verwijst naar het slavernijtijdperk.

Slavernijtijdperk

Mitchell Esajas, voorzitter van The Black Archives, vindt dat de supermarktketen met de advertentie de plank misslaat. "Het is jammer dat een bedrijf als Albert Heijn uit commerciële belangen grapjes maakt over iets wat belangrijk is in de Surinaamse cultuur", zegt hij tegen de NOS.

Sranantongo ontstond in het vroege koloniale Suriname als communicatiemiddel tussen Afrikaanse volkeren. Toen Nederland steeds meer belang ging hechten aan het overzeese gebiedsdeel, werd de Nederlandse taal er dominant en werd Sranantongo verboden.

"Sranan is heel lang verboden geweest", zegt Esajas. "Het nummer en de videoclip hebben een bepaalde culturele betekenis en het is daarom heel mooi dat hier ruimte voor is op het podium van het Songfestival."

Songfestival

Jeangu Macrooy, geboren in Suriname, staat op zaterdag 22 mei in de finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy. Macrooy schreef eerst het nummer Grow voor de Nederlandse inzending, maar toen de show vanwege de pandemie vorig jaar niet doorging, maakte hij een nieuw nummer: Birth Of A New Age.

Dat klinkt zo: