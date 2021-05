Bol.com maakt 750.000 euro over aan oplichters

Bol.com heeft in december 2019 en januari 2020 in totaal ruim 750.000 euro betaald aan oplichters. De webwinkel dacht het bedrag over te maken aan het bedrijf Brabantia, dat via Bol.com onder meer prullenbakken en andere huishoudelijke producten verkoopt. Maar het rekeningnummer bleek van oplichters. Bol.com moet het bedrag nu alsnog aan Brabantia betalen, oordeelt de rechter in een zaak die Brabantia had aangespannen.

Het ging mis toen Bol.com eind 2019 een e-mail ontving waarin stond dat het rekeningnummer van Brabantia was gewijzigd. De mail, opgesteld in gebrekkig Nederlands, was verstuurd vanuit het account van een medewerker van de boekhoudafdeling van het Brabantse bedrijf.

'Alle incoming betalingen have been overgemaakt'

"Houd he rekening mee dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben voor incaende betalingen", staat in de mail. "Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs as u uw gegevens kunt bijwerken." Bol.com wijzigde hierop inderdaad het rekeningnummer van Brabantia.

Toen het bedrijf in januari vorig jaar aan Bol.com vroeg waarom er nog niet was betaald, werd duidelijk dat ze het slachtoffer waren geworden van fraude, staat in het rechtbankverslag. De betreffende medewerker van de boekhoudafdeling van Brabantia bleek te zijn gehackt, waardoor oplichters vanuit haar account mails konden versturen in de huisstijl van het bedrijf.