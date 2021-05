Gaat FC Emmen het toch nog redden? 'Jazeker, absoluut. Waarom niet?'

Bij FC Emmen 'klikt en klopt het', kan het een vuist maken tegen Ajax? - NOS

'Wat gebeurt hier allemaal?', vroeg menigeen zich af toen FC Emmen ineens acht duels op rij ongeslagen bleef in de eredivisie en opklom naar de zestiende plaats, een hoopvolle plek. "Er is op een gegeven moment toch iets veranderd in de groep", zegt keeper Michael Verrips. "Het vertrouwen is gekomen en iedereen haalt het beste in elkaar naar boven." Die andere Michael in Drentse dienst, aanvoerder Michael de Leeuw, vult aan: "Die eerste overwinning was ook een bevrijding en gaf nieuwe energie." Over dat laatste heeft De Leeuw zeker niet te klagen. Hij zorgde er vorige week met een hattrick tegen Heracles Almelo hoogstpersoonlijk voor dat handhaving in de eredivisie een stap dichterbij is. "Een heerlijke middag", blikte hij al terug in Langs de Lijn op dat duel.

Emmen naar Ajax De Leeuw en Verrips reizen zondag af naar Amsterdam, waar ze het vanaf 14.30 moeten opnemen tegen Ajax, dat zich opmaakt voor het kampioenschap. De Amsterdammers kunnen alleen mathematisch nog naast de titel grijpen, maar dat scenario lijkt gezien het grote verschil in doelsaldo met PSV onwaarschijnlijk. Met minimaal een punt tegen FC Emmen in de Johan Cruijff Arena is Ajax sowieso zeker van de 35ste landstitel. Het duel is bij de NOS te volgen via een blog op deze site en de NOS-app. Op NPO Radio 1 is er een live verslag in Langs de Lijn.

Volgens De Leeuw is het lastig te verwoorden wat het precies is dat Emmen plotseling zo heeft doen herrijzen. "We vullen elkaar goed aan. Het klikt, de balans is goed en het klopt gewoon op dit moment", aldus de aanvoerder. Hoe anders was dat halverwege februari, toen de degradatiekandidaat nog met zes punten op de laatste plek stond en de ploeg 23 wedstrijden moest wachten op de eerste zege. Het was, ronduit gezegd, ploeteren. Maar ondanks die cijfers hield de groep al die tijd het vertrouwen in trainer Dick Lukkien. Dat is volgens De Leeuw nooit weggeweest. "Ik denk dat het knap is hoe hij de rust heeft bewaard en in zijn eigen plan is blijven geloven."

Lukkien bedankt de Emmen-fans voor hun steun. - ANP