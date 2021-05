Haas-teambaas Steiner ziet dat Verstappen klaar is voor aanval op de troon

Haas-teambaas Guenther Steiner - Getty Images

Terwijl Max Verstappen en Lewis Hamilton zich opmaken voor een zinderend titelduel dat nog 21 races duurt, zit het seizoen er voor achterhoedeteam Haas al min of meer op. Updates voor de auto van debutanten Mick Schumacher en Nikita Mazepin komen er niet meer. Teambaas Guenther Steiner zet alles op 2022, in de hoop dat het nieuwe reglement dan de pikorde in de Formule 1 opschudt. Hoe frustrerend is het om een seizoen al zo vroeg af te schrijven?

"Leuk is het niet, maar we hebben het besluit om de auto niet door te ontwikkelen vorig jaar al genomen. Het heeft geen zin miljoenen te investeren in een beetje tijdwinst. Het gat is te groot. Dit is een overgangsjaar." "Voor de auto zit het seizoen er dan wel op, maar voor de coureurs nog niet, Mick en Nikita gaan dit jaar veel leren. Ze zullen beter en sneller worden. Volgend seizoen moeten we een auto hebben waarmee ze kunnen presteren. anders is er geen barst aan." Mick Schumacher is alleen vanwege zijn naam al van onschatbare waarde. Opent dat deuren?

"Natuurlijk is Mick een magneet, maar we proberen dat niet te misbruiken door er een slaatje uit te slaan. Het is een grote verandering voor het team, hij trekt de aandacht van sponsors, maar het levert ook druk op. De verwachtingen zijn nu eenmaal hoog."

"De terugkeer van de naam Schumacher is een groot ding voor ons en voor de Formule 1, maar het is vooral mijn taak om Mick klaar te stomen voor de toekomst. Ik geniet van hem. Het is een aardige vent. Hij werkt keihard om te slagen en ik weet bijna zeker dat hij ook volgend seizoen bij ons rijdt." U zei eerder dat het een wonder is dat alle F1-teams ondanks de coronadreun overeind zijn gebleven. Is het dieptepunt achter de rug?

"We zullen de crisis nu wel overleven. Vorig jaar was het veel bedreigender. In het begin was alles ontzettend onzeker en wist niemand hoe dit zou uitpakken, maar ik denk dat we een stuk flexibeler en stabieler zijn dan voorheen." "We kregen begin 2020 een klap in Australië, maar we hebben veel geleerd, flink bezuinigd en gesnoeid. Dat is een positief effect van de pandemie. Alle teams moesten op de kosten letten en daardoor staat de Formule 1 er nu een stuk beter voor."

Flamboyante Italiaan De 56-jarige Guenther Steiner leidt het Formule 1-team Haas sinds de oprichting van de Amerikaanse renstal in 2014. De Italiaan belandde rond de eeuwwisseling in de F1, toen Niki Lauda hem een leidinggevende functie gaf bij Jaguar. Die renstal werd later overgenomen door Red Bull. De flamboyante Steiner werd bij het grote publiek bekend door de Netflix-documentaire Drive to Survive. Hij steekt daarin zijn frustratie over de doorgaans teleurstellende prestaties van zijn team niet onder stoelen of banken.

"We hebben de situatie beter onder controle. Kijk naar de racekalender: 23 grand prixs. Zelfs als er een paar sneuvelen krijgen we een fatsoenlijk seizoen. Je ziet het hier in Portugal: deze race stond er aanvankelijk niet op. Imola ook niet. En Turkije vervangt Canada. Er zijn diverse landen die als vangnet fungeren als corona een streep door een grand prix zet." De GP van Portugal is de 20ste F1-race in coronatijd, met alle beperkingen van dien. Strikte regels over 'bubbels' en lege tribunes. Went dat?

"Nee. Vreselijk dat we hier weer zonder fans racen. Elke sport heeft publiek nodig. Ik hoop dat we snel verlost worden van die akelig lege tribunes. Het is geen prettig plaatje, maar we moeten nog even doorbijten. In Spanje racen we ook zonder publiek en in Monaco misschien ook, maar er is licht aan het eind van de tunnel. De kaartverkoop voor de Amerikaanse GP is net gestart." Begin september staat de uitverkochte grand prix van Nederland op het programma. Honderdduizend fans in de duinen, drie dagen lang. Ziet u dat gebeuren?

"Het is niet onmogelijk. We hebben nog vier maanden. Het hangt af van de overheid. Hoe gaan de autoriteiten om met publiek dat gevaccineerd is? Nu zijn er nog relatief weinig mensen geprikt, maar over een tijd kan dat anders zijn. Ik hoop dat gevaccineerde fans gewoon worden binnengelaten als we het virus onder controle hebben. Laten we hopen dat minstens de helft naar binnen mag."

"Natuurlijk worden Mexico en zeker Brazilië ingewikkeld, maar we racen daar pas over een half jaar. Kijk hoe beroerd Europa er een half jaar geleden voor stond. Het is nog niet goed, maar het gaat een stuk beter. Ik ben optimistisch over de rest van het seizoen." Het seizoen is net gestart, maar alles wijst op een titanengevecht tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Lucht dat op na zeven jaar Mercedes-dominantie?

"Natuurlijk! Dat is wat de fans willen zien en wij ook. Twee coureurs met karakter. Grote persoonlijkheden met dito ego's. Nu zitten we nog in de fase dat Lewis en Max elkaar complimentjes uitdelen. Ze doen relaxed en aardig, maar dat gaat in de loop van het seizoen veranderen. En als Max eenmaal kampioen is, zal de rivaliteit alleen maar groeien."

Wat gaat de doorslag geven?

"Max is duidelijk klaar voor het gevecht en heeft ondanks zijn leeftijd genoeg ervaring om kampioen te worden. Hij hoeft ook niet meer zo agressief en aanvallend te racen omdat hij nu echt een goede auto heeft. Lewis maakt weinig fouten, maar de vraag is of hij de afgelopen jaren wel echt onder druk heeft gestaan. Als er geen echte bedreiging is, is het vrij eenvoudig om foutloos te rijden." "Cruciaal is wanneer Mercedes en Red Bull de focus durven te verleggen naar 2022. De komende maanden moeten ze dat doen en dat besluit kan allesbepalend zijn. Het nieuwe reglement vergt geld en menskracht. Het wordt een boeiend psychologisch spel: wie van de twee stopt als eerste met het doorontwikkelen? Hoe geheimzinnig gaan ze daarover doen? Dat wordt een intrigerend duel achter de schermen."