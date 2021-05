Beide beachduo's onderuit in kwartfinales bij viersterrentoernooi in Cancun

De twee Nederlandse beachvolleybalduo's die in Cancun waren doorgedrongen tot de kwartfinales zijn uitgeschakeld. Zowel Marleen van Iersel en Pleun Ypma als Stefan Boermans en Yorick de Groot wisten de laatste vier niet te bereiken.

Een week geleden haalden Van Iersel en Ypma de halve finales in de Mexicaanse badplaats nog wel, maar het als eerste geplaatste duo Agatha en Duda was in drie sets te sterk.

Dezelfde Braziliaansen blokkeerden vorige week de weg naar de finale voor Van Iersel en Ypma, 25ste op de plaatsingslijst.

Amerikaans duo te sterk

Boermans en De Groot waren in de kwartfinales niet opgewassen tegen de als vijfde geplaatste Amerikanen Nicholas Lucena en Philip Dalhausser. De Nederlanders, als 29ste geplaatst, gingen in twee sets onderuit.

De drie andere Nederlandse duo's werden al eerder in het toernooi uitgeschakeld.