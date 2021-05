Ziekenhuis Venlo kondigt opnamestop af • Demonstratiemars tegen maatregelen in Amsterdam

Zo'n 10 procent van de inwoners van een stadje in de Amerikaanse staat Washington is positief getest. De besmettingen in Republic worden gelinkt aan grote evenementen die tussen 9 en 11 april in een hal werden gehouden, waaronder een diner, live muziek en een karaoke-avond.

Het lokale ziekenhuis heeft bevestigd dat er ruim 100 gevallen zijn. Omdat er te weinig bedden waren, moest een deel van de patiënten naar ziekenhuizen in het zuiden van Washington worden verplaatst.

Minder dan een kwart van de bewoners van het gebied waar Republic in ligt (in het noorden van de staat) is gevaccineerd. Volgens functionarissen willen meer mensen zich door de uitbraak nu laten prikken.