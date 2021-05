Inbraakpoging teststraat Bovenkarspel • 'Druk Duitse ziekenhuizen neemt iets af'

De opnamestop die ziekenhuis VieCuri in Venlo gisteren noodgedwongen had ingesteld, is voorbij. Er is weer voldoende ruimte om patiënten in het ziekenhuis op te nemen. De opnamestop kon vanmiddag om 17:00 uur opgeheven worden.

Het ziekenhuis kwam gistermiddag vol te liggen door een buitengewoon hoog aantal patiënten op de spoedeisende hulp in combinatie met een beperkte uitstroom. Daarom besloot het ziekenhuis om vanaf 13:00 uur geen nieuwe patiënten meer op te nemen.

Door de doorstroming van patiënten te verbeteren, is er weer ruimte ontstaan in het ziekenhuis om nieuwe patiënten op te nemen. "Het is nog steeds spannend en het blijft krap, maar we kunnen weer op een reguliere manier patiënten opnemen", zegt een woordvoerder van het ziekenhuis tegen 1Limburg.