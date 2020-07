Dreumes Famalicão loopt Europa League mis op dramatische wijze

FC Porto is al anderhalve week kampioen van Portugal, maar op de laatste speeldag van de competitie was er nog wel een prijsje te winnen, namelijk het laatste Europa League-ticket. En die strijd werd voor het nietige Famalicão op dramatische wijze beslist.

Famalicão, dat zijn thuiswedstrijden speelt in een stadion net iets groter dan dat van tweededivisionist Kozakken Boys, had daarvoor de beste papieren.

Winst op bezoek bij CS Marítimo of hetzelfde resultaat boeken als naaste belager Rio Ave zou voldoende zijn geweest, maar het liep anders: Famalicão speelde gelijk, Rio Ave won.

Het net gepromoveerde Famalicão, dat in tien jaar tijd van het vijfde naar het hoogste niveau in Portugal promoveerde, kwam tegen Marítimo twee keer terug van een achterstand, de tweede keer in de 87ste minuut. In blessuretijd kwam het zelfs met 3-2 voor, maar in de 95ste minuut scoorde Erivaldo voor Marítimo: 3-3.

Klik op de tweet hieronder om de gelijkmaker van Marítimo te bekijken.