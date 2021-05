Van 0-13 tot superjanuari: leider Tadic kijkt terug op eredivisieseizoen Ajax

Dusan Tadic en het eredivisieseizoen van Ajax in vijf foto's - NOS

Hij is de leider van het elftal, heeft een enorme winnaarsdrang en is met zijn kwaliteiten misschien wel de beste speler van Ajax. Tel daar zijn 14 goals en 13 assists in 29 eredivisiewedstrijden bij op en je trapt een open deur in door te zeggen dat Dusan Tadic uiterst belangrijk is geweest op weg naar de 35ste landstitel van Ajax. Vanmiddag (14.30 uur) kunnen de Amsterdammers, die met nog vier speelronden voor de boeg twaalf punten 'los staan' van nummer twee PSV, het kampioenschap veiligstellen als thuis minimaal een punt gepakt wordt tegen het tegen degradatie vechtende FC Emmen. Voor het zover is, blikt Tadic terug op het afgelopen seizoen. Van de recordzege van 0-13 bij VVV-Venlo en de thuisnederlaag tegen FC Twente, tot 'superjanuari' en de twee belangrijke gelijke spelen tegen PSV na twee keer achter te hebben gestaan. Twente thuis: 'Slechtste wedstrijd' Slechts twee nederlagen kreeg Ajax tot nu toe te slikken in de competitie: in oktober bij FC Groningen (1-0) en op 5 december thuis tegen FC Twente (1-2). "Onze slechtste wedstrijd van het seizoen", kijkt Tadic terug op die zeperd in de eigen Johan Cruijff Arena. "Maar het was wel goed dat wij deze wedstrijd verloren, denk ik. Daarna waren wij extra scherp."

5 december 2020: Ajax verliest van Twente, Dusan Tadic zit op de grond - ANP

De eerste maand van het nieuwe jaar ging Ajax als koploper in, maar de marge ten opzichte van PSV bedroeg slechts één punt. De Eindhovenaren kwamen op bezoek in Amsterdam al snel op een 2-0 voorsprong, genoeg om de eerste plaats op de ranglijst over te nemen. Maar Ajax rechtte de rug en slaagde erin langszij te komen. Onder meer dankzij een assist van Tadic bij de aansluitingstreffer van Quincy Promes. "Bij die 2-0 achterstand is het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen. Zo voelt het voor mij: als het moeilijk wordt, moet ik opstaan." Emotie en passie Dat bewees de Ajax-aanvoerder eind februari opnieuw. PSV streed voor zijn laatste kans en weer keken de Amsterdammers tegen een achterstand aan. In blessuretijd kreeg Ajax een strafschop en uiteraard ging Tadic achter de bal staan. Hij vierde de 1-1 met een provocatie richting PSV-captain Denzel Dumfries.

28 februari 2021: Dusan Tadic boos tijdens PSV-Ajax - AFP

"Voetbal is emotie en passie, zeg ik altijd", reageert de Serviër twee maanden later. "Dat is mooi." Om eraan toe te voegen dat hij het akkefietje later wel met Dumfries heeft uitgesproken. Het afgelopen eredivisieseizoen overziend, kan Tadic maar tot één conclusie komen. "Mentaal zijn we heel sterk. Titels win je als team. Voor ons was het een geweldig jaar."