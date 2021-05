Alleen wonder kan roemrucht Laren behoeden voor degradatie: 'Mijn hart huilt' - NOS

De kans is groot dat er vandaag bij de hockeyvrouwen van Laren, en de Larensche Mixed Hockey Club in het geheel, een traantje wordt weggepinkt. Voor de roemruchte club uit het hart van het Gooi lijkt er namelijk een einde te komen aan 32 jaar tophockey in de hoofdklasse.

Alleen een wonder kan Laren nog voor degradatie behoeden. De club moet de uitwedstrijd tegen titelkandidaat Den Bosch winnen (aanvang 12.30 uur) en concurrent HGC mag niet winnen bij laagvlieger Oranje-Rood.

Het lijkt een haast onmogelijk scenario voor de club aan de Eemnesserweg, die tot en met 2016 vrijwel altijd een zekerheidje was in de play-offs om de landstitel.

Fraaie eregalerij

Op de eregalerij van Laren prijken veel klinkende namen zoals Kim Lammers, Naomi van As, Minke Smabers, Joyce Sombroek, Willemijn Bos, Wieke Dijkstra en Fleur van de Kieft.

Met name tussen tussen 2008 en 2012 toont Laren zich een absolute hockeygrootmacht met Lammers, Van As en Sombroek als ijzersterke as van het elftal.