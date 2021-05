Wekdienst 2/5: Max Verstappen in actie vanaf plek drie • Wordt Ajax kampioen?

Ajax - ANP

Goedemorgen! Veel sport op de agenda vandaag. In Portimão in Portugal start Max Verstappen vanaf de derde positie in de Formule 1 en Ajax kan officieel kampioen worden in de eredivisie. als de club ten minste één punt haalt tegen FC Emmen. Eerst het weer: er zijn vandaag veel stapelwolken, met vooral landinwaarts ook wat regen. Het wordt 10 tot 12 graden bij een matige noordwestenwind.

Weerkaart - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In de Johan Cruiff Arena kan Ajax kampioen worden. De Amsterdammers spelen om 14.30 uur tegen FC Emmen. In de omgeving van het Leidseplein geldt een noodverordening vanwege de kampioenswedstrijd. Alle eredivisiewedstrijden zijn live te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Max Verstappen komt in actie op de Grand Prix van Portugal. De race begint om 16.00 uur. Verstappen start vanaf plek 3. Ook deze race is te volgen via een liveblog op NOS.nl, in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1.

Op het WK Estafette in Polen staan de finales van de 4x400 en 4x100 meter en de finales van de gemengde estafette (4x400 meter) op het programma. De finales zijn vanaf 19.10 uur live te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Wat heb je gemist? Na ongeveer een halfjaar aan boord van het ISS hebben vier astronauten het internationale ruimtestation weer verlaten. Ze worden vanochtend teruggebracht naar de aarde in een capsule van het bedrijf SpaceX van Elon Musk. Rond 09.00 uur landen ze in zee bij de Amerikaanse staat Florida. De astronauten, drie Amerikanen en een Japanner, vertrokken in november naar het ISS. Het was voor het eerst sinds 2011 dat astronauten vanaf Amerikaanse bodem in een baan om de aarde werden gebracht en de allereerste keer dat dat gebeurde door een particuliere ruimtevaartonderneming.

Ander nieuws uit de nacht: Vier aanhoudingen na schietpartij Dordrecht, sporen wijzen op gewonde: De politie meldt dat er in de buurt van station Dordrecht Zuid is geschoten. Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend, getuigen worden opgeroepen om zich te melden.

Actrice Olympia Dukakis (89), Chers moeder in Moonstruck, overleden: De Grieks-Amerikaanse actrice, onder meer bekend van de films Moonstruck en Steel Magnolias, had al enkele maanden een zwakke gezondheid. Volgens haar broer is ze "vredig" ingeslapen in New York,

Noord-Korea beschuldigt Biden van vijandig beleid: De Amerikaanse president noemde het nucleaire programma van Noord-Korea eerder deze week een ernstige bedreiging voor de wereldwijde veiligheid. Noord-Korea noemt dat onaanvaardbaar en zegt dat de VS met gelijke munt zal worden terugbetaald. En dan nog even dit: Poolse wetenschappers hebben een zwangere mummie ontdekt. Ze onderzochten Egyptische mummies in het Nationale Museum in Warschau. Toen ze een mummie van een mannelijke priester door de scanner haalden, ontdekte een van de onderzoekers tot haar verbazing een foetus in het bekken van de mummie. Volgens de Poolse wetenschappers is het de eerste zwangere mummie ooit die is ontdekt:

MRI-scan laat zien: Mummie is geen man én zwanger - NOS