Capsule met astronauten ISS landt in Golf van Mexico

Na een verblijf van ongeveer een half jaar aan boord van het ISS zijn vier astronauten teruggekeerd op aarde. De Crew Dragon-capsule van Space-X die hen in 6,5 uur terugbracht van het ruimtestation naar de aarde, landde kort voor 09.00 uur Nederlandse tijd in de Golf van Mexico.

De afgelopen weken was het druk aan boord van het ISS. Begin april kwamen de twee kosmonauten Oleg Novitski en Pjotr Doebrov er aan, net als de NASA-astronaut Mark Vande Hei. Vorige week arriveerden ook al vier astronauten van Crew-2: de Amerikanen Shane Kimbrough en Megan McArthur, de Japanse Akihiko Hoshide en de Franse Thomas Pesquet.

Crew-1 was de eerste vlucht die regelmatig naar het ISS vloog na een succesvolle testvlucht, in het voorjaar van 2020. Het was voor het eerst sinds 2011 dat astronauten vanaf Amerikaanse bodem in een baan om de aarde werden gebracht en de allereerste keer dat dat gebeurde door een particuliere ruimtevaartonderneming, namelijk SpaceX van Tesla-baas Elon Musk.

De Crew-3 lanceert op zijn vroegst in oktober van dit jaar.