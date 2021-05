Noord-Korea beschuldigt Biden van vijandig beleid

De Verenigde Staten onder president Biden houden er een vijandig Noord-Koreabeleid op na en zullen met gelijke munt terugbetaald worden. Dat zegt het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in reactie op Biden, die het nucleaire programma van Noord-Korea eerder deze week in het Amerikaanse Congres een ernstige bedreiging voor de wereldwijde veiligheid noemde.

Volgens het ministerie zijn de uitspraken van Biden over het kernprogramma "onaanvaardbaar" en "een grote blunder". "Zijn verklaring laat duidelijk zien dat hij wil vasthouden aan het vijandige beleid dat de VS al ruim een halve eeuw heeft ten aanzien van Noord-Korea", aldus het ministerie.

Ook kritiek die Biden zou hebben geuit over de mensenrechtensituatie in Noord-Korea wordt gehekeld door het departement, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Hoewel onduidelijk is aan welke kritiek wordt gerefereerd, wordt dit commentaar van de Amerikaanse president uitgelegd als een provocatie aan het adres van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

'VS uit op krachtmeting'

Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat Kim door de kritiek in zijn waardigheid is aangetast. Ook zou Biden ermee hebben laten zien dat de VS "zich opmaakt voor een volledige krachtmeting", wat op een Noord-Koreaans antwoord kan rekenen. Het Witte Huis heeft niet gereageerd op de berichten uit Noord-Korea.

Tot op heden had het land Biden niet openlijk erkend als de nieuwe president van de VS. Kort voor aanvang van Bidens presidentschap had Kim in een toespraak Amerika nog eens tot Noord-Korea's grootste vijand verklaard. Hij zei daarbij dat hij het nucleaire arsenaal van zijn land zou gaan uitbreiden, maar zei toen ook open te staan voor diplomatiek overleg.

De regering-Biden zou sinds ongeveer half februari actief proberen om diplomatiek contact te leggen met Noord-Korea, met onbekend resultaat. Bidens voorganger, Trump, sprak Kim persoonlijk op drie topontmoetingen, maar de leiders sloten geen akkoord waarin harde toezeggingen zijn gedaan over het Noord-Koreaanse nucleaire programma of Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea.

Anti-Noord-Koreaflyers

Noord-Korea was ditmaal niet alleen kritisch over de VS. Kim Yo-jong, de zus van Kim Jong-un, laat weten dat ze vindt dat Zuid-Korea niet genoeg doet tegen anti-Noord-Koreaflyers. Eerder hadden activisten bekendgemaakt dat ze zulke flyers met ballonnen over de grens hadden laten vliegen. Volgens Kims zus is dat "een serieuze provocatie" die eveneens op een tegenreactie kan rekenen.