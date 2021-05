Honderden arrestaties bij Dag van de Arbeiddemonstraties wereldwijd

Hoewel er in verband met de coronapandemie op veel plaatsen beperkingen waren voor de traditionele demonstraties op de Dag van de Arbeid, gingen in diverse landen mensen de straat op. In Berlijn, waar het vaker onrustig is op 1 mei, kwam het 's avonds tot rellen. 240 mensen zijn aangehouden.

Relschoppers bekogelden agenten met flessen en stenen. Op straat werden afvalbakken en pallets in brand gestoken. Volgens de politie waren er in totaal zo'n 8000 demonstranten in de Duitse hoofdstad op de been. De demonstraties waren overigens niet alleen gericht op de Dag van de Arbeid. Ook tegenstanders van de coronamaatregelen gingen de straat op volgens de politie.

Ook in andere Duitse steden, zoals Frankfurt en Hamburg kwamen demonstranten met de politie in botsing. In Frankfurt werd een onbekend aantal mensen gearresteerd, in Hamburg waren het er ruim 200.

Turkije

Buiten Duitsland gingen mensen ook de straat op om actie te voeren op de Dag van de Arbeid, voor zover dat werd toegestaan, want in verband met de pandemie zijn zulke openbare bijeenkomsten verboden. Zo werden in de Turkse stad Istanbul ruim 200 demonstranten opgepakt wegens het overtreden van de coronaregels. Wel werd een aantal vakbondsleiders toegestaan een krans te leggen op het Taksimplein.

Indonesië en Frankrijk zijn de twee landen waar veel manifestaties zijn gemeld. In beide landen waren er enkele honderden marsen of demonstraties voor de rechten van arbeiders.

Onrust in Parijs

De politie in Parijs had uit voorzorg 5000 agenten ingezet. Daarmee werd naar eigen zeggen de samenscholing van in zwart gehulde anarchisten voorkomen. Er zijn 34 mensen opgepakt toen een aantal prullenbakken in brand werd gestoken. Ook werden de ramen van een bankfiliaal ingegooid.