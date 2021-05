In Dordrecht zijn vier mensen opgepakt na een schietpartij. De politie meldt dat er in de buurt van station Dordrecht Zuid, op de Piersonstraat, is geschoten.

Er zijn sporen aangetroffen die erop wijzen dat er een gewonde is gevallen. Die persoon is echter nog niet gevonden. Wat er is gebeurd en wat de vier met de schietpartij te maken hebben, is ook nog niet bekend.

Getuigen worden opgeroepen om zich te melden.