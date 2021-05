VVV dieper in degradatiezorgen na kansloos verlies bij Heracles

VVV-Venlo is door een kansloze 4-0 nederlaag bij Heracles Almelo nog dieper in het moeras gezakt. De Limburgers leden hun twaalfde verlies op rij en stevenen in deze vorm af op directe degradatie. Het verschil met nummer zestien FC Emmen, dat zondag op bezoek gaat bij Ajax, is twee punten.

Waar Heracles speelde als een ploeg in vorm, hoopte VVV vooral op een actie van Georgios Giakoumakis. Al in de warming-up werd echter duidelijk dat de van een schorsing teruggekeerde topscorer van de eredivisie verre van fit was en dat bleek ook in de wedstrijd. Toch liet trainer Jos Luhukay de Griek een uur staan.