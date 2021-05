FC Utrecht zeker van play-offs, mede dankzij bedenkelijke recordgoal Van Beek

FC Utrecht mag proberen zich via de play-offs voor Europees voetbal te plaatsen. Door een thuiszege op Willem II (3-2) weet het elftal van René Hake zich verzekerd van een plek bij de eerste acht, met dank aan een ijzersterke tweede seizoenshelft.

Willem II moet op zijn beurt blijven oppassen, want de Tilburgers staan maar net boven de degradatiezone in de eredivisie.

Het strijdplan van Gery Vink, die de door een hernia gevelde Zeljko Petrovic op de bank van Willem II verving, kon al na drie minuten de prullenbak in. De veelvuldig opstomende Django Warmerdam vond Sander van de Streek, die de bal namens Utrecht bekeken de verre hoek in krulde.

Grote schlemiel van de avond werd Sven van Beek, die op slag van rust met een kopbal achter zijn eigen keeper Arijanet Muric (2-0) geschiedenis schreef. Geen speler maakte meer eigen goals in de eredivisie dan Van Beek.

Zeven eigen goals

Zeven keer scoorde de Feyenoord-huurling tijdens zijn carrière al in het verkeerde doel. Een keer vaker dan rond de eeuwwisseling de Braziliaan Marília en nog veel langer geleden Daan Schrijvers dat deden. Van Beek is bovendien pas 26 jaar, dus het bedenkelijke record kan in theorie nog flink worden aangescherpt ook.

Zijn kompaan achterin Sebastian Holmén liet tien minuten na rust zien hoe het wel moet, door uit een corner steenhard de aansluitingstreffer binnen te knikken. Nadat Gyrano Kerk op aangeven van Van de Streek 3-1 had gemaakt, stribbelden de bezoekers met een intikker van Kwasi Wriedt opnieuw wat tegen.

Hoewel Willem II na rust een stuk beter voor de dag kwam dan in de eerste 45 minuten, bleek de zwakke eerste helft ze aan het eind van de rit toch zuur op te breken.